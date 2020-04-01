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Оставшихся на Сейшелах россиян выселили из отелей

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Фото: Global Look Press/Martin Moxter
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Россиян, застрявших на Сейшельских островах, выселили из гостиниц. При этом ясности по поводу их возвращения домой пока нет, сообщили в среду, 1 апреля, в Российском союзе туриндустрии.

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Туристов, находящихся на архипелаге, переправили на главный остров Маэ. Все отели, кроме двух, закрыты на карантин, в оставшихся пытаются разместиться все иностранцы, передает «Интерфакс».

У туристов есть информация, что вывозной рейс запланирован на 3 апреля и его выполнит QatarAirways, но на нем можно улететь только в Доху (столица Катара), а до Москвы мест нет.

Ранее 1 апреля Ростуризм заявил, что все российские организованные туристы вернулись на родину, кроме 109 человек, часть из которых ждет вылета, а часть находится в круизных маршрутах,завершающихся в апреле. Также, по данным ведомства, за рубежом находятся и самостоятельные путешественники из России. Их вывоз организуют Росавиация и МИД России при участии Ростуризма. Для них организованы специальные чартерные рейсы из Марокко, Филиппин и Индии (Гоа). Еще ряд направлений, в частности Латинская Америка, прорабатывается, сообщили в ведомстве.

О проблемах россиян с вылетом стало известно 24 марта. Они должны были отправиться домой рейсом перевозчика Etihad, но авиакомпания не могла получить разрешения на пересадку в Абу-Даби.

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