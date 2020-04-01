Авиакомпании РФ выполнят еще шесть вывозных рейсов в Россию

Российские авиакомпании в среду, 1 апреля, выполнят шесть вывозных рейсов из-за рубежа в РФ. Об этом сообщили в Росавиации.

«График составлен с учетом ограничений по количеству прибывающих, введенных оперативным штабом правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Так, допускается прилет не более 500 человек в Москву и не свыше 200 — в регионы.

1 апреля «Аэрофлот» эвакуировал 408 россиян из Дели. Авиакомпания «Россия» до конца дня должна доставить 75 человек из Монастира (Тунис). «Сибирь» привезет по 164 пассажира из Бангкока во Владивосток, Красноярск, Новосибирск и Иркутск.

Ряд чартерных рейсов в Екатеринбург было предложено выполнить «Уральским авиалиниям» из индийских городов Тривандрум, Ченнаи, Калькутта, а также из Гоа, где, как писали «Известия», россияне оказались в особо сложном положении. Соответствующий запрос Росавиация, МИД РФ и российское посольство в Дели уже направили властям Индии.

Также в ходе заседания рабочей группы 1 апреля обсуждались вопросы вывоза россиян из Великобритании, Италии, Катара, Танзании, Шри-Ланки и других стран.

В российском МИДе ранее отмечали, многие соотечественники не могут вернуться в РФ из-за неспособности оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний на фоне роста курса валюты.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью прекратила авиасообщение с другими странами, исключение сделано только для вывозных рейсов из других стран. Для возмещения затрат авиаперевозчиков правительство выделило 1,5 млрд рублей из Резервного фонда.

1 апреля в Ростуризме заявили, что все организованные туристы из РФ уже вернулись на родину, кроме 109 человек — часть из них ждет вылета, а часть находится в круизных маршрутах, завершающихся в апреле. За рубежом остаются самостоятельные путешественники, эвакуацией которых занимаются Росавиация и МИД РФ при участии Ростуризма. Ранее россияне уже вернулись на родину из Марокко, ОАЭ, Черногории и других стран.

В период с 20 по 30 марта в Россию было возвращено более 155 тыс. граждан.