Прямой эфир

В Росавиации оценили возможность Нурмагомедова вылететь на бой в США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-службе Росавиации разъяснили, сможет ли российский боец Хабиб Нурмагомедов отправиться в США на частном самолете, чтобы сразиться со своим американским соперником Тони Фергюсоном. Об этом сообщает в среду, 1 апреля, телеканал РЕН ТВ.

Бой с правилами: какие ограничения ждут схватку Хабиба с Фергюсоном
Несмотря на пандемию коронавируса, UFC намерена провести поединок, который может стать самым кассовым в истории

Прежде всего в Росавиации заверили, что частные авиаперелеты не остановлены и не запрещены.

«Для того чтобы Хабиб смог вылететь в США на частном самолете, компания, услугами которой он намерен воспользоваться, должна получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США», — говорится в заявлении.

Вместе с тем компании, которые осуществляют персональные авиаперевозки, знают, какие документы должен иметь при себе пассажир, чтобы у него не возникло проблем на приграничном пункте пропуска.

В то же время оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения коронавируса ввел ограничения на прилет. Таким образом, у Нурмагомедова могут возникнуть проблемы с возвращением в Россию.

На текущий момент в UFC не отказываются от планов провести поединок Нурмагомедова и Фергюсона, несмотря на различные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

В организации уже заявили, что подыскали место для боя, но подробностей раскрывать не стали. Кроме того, UFC опубликовал проморолик предстоящего сражения двух спортсменов.

В свою очередь, Нурмагомедов сомневается, что бой состоится. Он убежден, что UFC активно ищет нового оппонента для Фергюсона.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. В случае если бой состоится, то в России его будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дастин Порье вызвался заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Глава UFC объяснил желание провести бой Хабиба и Фергюсона в условиях пандемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020