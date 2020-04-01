В Росавиации оценили возможность Нурмагомедова вылететь на бой в США

В пресс-службе Росавиации разъяснили, сможет ли российский боец Хабиб Нурмагомедов отправиться в США на частном самолете, чтобы сразиться со своим американским соперником Тони Фергюсоном. Об этом сообщает в среду, 1 апреля, телеканал РЕН ТВ.

Прежде всего в Росавиации заверили, что частные авиаперелеты не остановлены и не запрещены.

«Для того чтобы Хабиб смог вылететь в США на частном самолете, компания, услугами которой он намерен воспользоваться, должна получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США», — говорится в заявлении.

Вместе с тем компании, которые осуществляют персональные авиаперевозки, знают, какие документы должен иметь при себе пассажир, чтобы у него не возникло проблем на приграничном пункте пропуска.

В то же время оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения коронавируса ввел ограничения на прилет. Таким образом, у Нурмагомедова могут возникнуть проблемы с возвращением в Россию.

На текущий момент в UFC не отказываются от планов провести поединок Нурмагомедова и Фергюсона, несмотря на различные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

В организации уже заявили, что подыскали место для боя, но подробностей раскрывать не стали. Кроме того, UFC опубликовал проморолик предстоящего сражения двух спортсменов.

В свою очередь, Нурмагомедов сомневается, что бой состоится. Он убежден, что UFC активно ищет нового оппонента для Фергюсона.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. В случае если бой состоится, то в России его будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.