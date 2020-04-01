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В UFC исключили отказ от проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В UFC заявили, что не отказываются от планов провести бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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«Пока этот бой планируется, как и ранее. Если UFC поймет, что он не сможет пройти, то UFC немедленно об этом сообщит», — сообщили в организации.

В то же время там не исключили, что бой может в итоге не состояться.

«С любым боем есть риск отмены по множеству причин, тем более при текущих обстоятельствах, поэтому, очевидно, стоит быть осторожными», — пояснили в UFC.

Несколько дней назад Нурмагомедов заявил, что поединок против Фергюсона могут перенести в очередной — пятый — раз. Он подчеркнул, что располагает информацией, согласно которой его оппоненту уже подыскивают нового соперника.

24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено, однако пока оно держится в секрете. Вместе с тем UFC уже опубликовал проморолик данного поединка.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. В случае если бой состоится, то в России его будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

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