Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Общество
В уфимском клубе в первый день карантина устроили вечеринку
Общество
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Спорт
Глава UFC объяснил желание провести бой Хабиба и Фергюсона в условиях пандемии
Мир
Грузия не разрешила россиянам вернуться из Армении через свою территорию

Глава UFC объяснил желание провести бой Хабиба и Фергюсона в условиях пандемии

0
Фото: REUTERS/USA Today Sports
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последнее время президента UFC, Дану Уайта, часто критикуют за желание провести турнир UFC 249 «несмотря ни на что». Глава промоушена объяснил, почему так важно провести титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в условиях пандемии коронавируса.

Бой с правилами: какие ограничения ждут схватку Хабиба с Фергюсоном
Несмотря на пандемию коронавируса, UFC намерена провести поединок, который может стать самым кассовым в истории

«Я постараюсь провести 18 апреля бой Хабиба и Тони и вернуть людям немного нормальной жизни», — сообщил руководитель организации в интервью Майку Тайсону в программе «Безопасная дистанция».

«Я каждый день работаю над этим, и ежедневно судьба подкидывает мне сюрпризы. Каждый раз, как мы что-то планируем, наш план рушится, и мы начинаем всё заново», — добавил Уайт.

Президент UFC также обвинил журналистов в нагнетании обстановки.

«Я думаю, СМИ хорошо поработали и нагнали жути, сделали эту вещь еще более страшной. Люди скупают туалетную бумагу. Если вы посмотрите вокруг, то поймете, что люди делают много странных вещей, и всё это продиктовано страхом», — сказал Уайт, выразив уверенность, что через пару лет люди будут недоумевать из-за нынешней ситуаций с коронавирусом.

25 марта журналист портала MMA Fighting Стивен Маррокко в Twitter сообщил, что бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может состояться в одном из городов американского штата Флорида.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. 24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено. Пока оно держится в секрете, однако уже известно, что поединок пройдет без зрителей.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28. В России транслировать долгожданное противостояние будет телеканал РЕН ТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джо Роган отказался комментировать бой Нурмагомедова и Фергюсона
Нурмагомедов вернулся в Россию из США на фоне распространения COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020