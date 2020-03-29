Глава UFC объяснил желание провести бой Хабиба и Фергюсона в условиях пандемии

Последнее время президента UFC, Дану Уайта, часто критикуют за желание провести турнир UFC 249 «несмотря ни на что». Глава промоушена объяснил, почему так важно провести титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в условиях пандемии коронавируса.

«Я постараюсь провести 18 апреля бой Хабиба и Тони и вернуть людям немного нормальной жизни», — сообщил руководитель организации в интервью Майку Тайсону в программе «Безопасная дистанция».

«Я каждый день работаю над этим, и ежедневно судьба подкидывает мне сюрпризы. Каждый раз, как мы что-то планируем, наш план рушится, и мы начинаем всё заново», — добавил Уайт.

Президент UFC также обвинил журналистов в нагнетании обстановки.

«Я думаю, СМИ хорошо поработали и нагнали жути, сделали эту вещь еще более страшной. Люди скупают туалетную бумагу. Если вы посмотрите вокруг, то поймете, что люди делают много странных вещей, и всё это продиктовано страхом», — сказал Уайт, выразив уверенность, что через пару лет люди будут недоумевать из-за нынешней ситуаций с коронавирусом.

25 марта журналист портала MMA Fighting Стивен Маррокко в Twitter сообщил, что бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может состояться в одном из городов американского штата Флорида.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. 24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено. Пока оно держится в секрете, однако уже известно, что поединок пройдет без зрителей.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28. В России транслировать долгожданное противостояние будет телеканал РЕН ТВ.