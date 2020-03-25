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Названо возможное место боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может состояться в одном из городов американского штата Флорида. Об этом сообщил журналист портала MMA Fighting Стивен Маррокко в Twitter.

По его словам, UFC ведет активные переговоры о проведении UFC 249 во Флориде на тех же условиях, что и турнир Combat Night. В числе потенциальных хозяев Орландо, Тампа и Джексонвилль.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. 24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено. Пока оно держится в секрете, однако уже известно, что поединок пройдет без зрителей.

Вместе с тем 16 марта промоутер Владимир Хрюнов предложил президенту спортивной организации Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйне Уайту провести бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в России.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28. В России транслировать долгожданное противостояние будет телеканал РЕН ТВ.

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