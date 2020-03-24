Глава UFC пошутил о предстоящем бое Нурмагомедова против Фергюсона

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт пошутил по поводу поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американским спортсменом Тони Фергюсоном.

Уайт опубликовал на своей странице в Instagram коллаж, на котором при помощи фотофильтров создал состарившиеся лица двух бойцов.

Таким образом он высмеял опасения, что поединок будет еще не раз отменен из-за угрозы коронавируса и такая приостановка боя может затянуться на многие годы, а поединок спортсмены проведут, когда состарятся.

«Выглядит неплохо», — прокомментировал данный пост Нурмагомедов.

Ранее в этот же день стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено. Пока оно держится в секрете, однако уже известно, что поединок пройдет без зрителей.

Вместе с тем 16 марта промоутер Владимир Хрюнов предложил президенту спортивной организации Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйне Уайту провести бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в России.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.