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Бой с правилами: какие ограничения ждут схватку Хабиба с Фергюсоном

Несмотря на пандемию коронавируса, UFC намерена провести поединок, который может стать самым кассовым в истории
Фото: Getty Images/Chris Unger
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Бой с правилами: какие ограничения ждут схватку Хабиба с Фергюсоном
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2020-03-22 16:26:38
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Бой между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не будет отменен из-за угрозы распространения коронавируса, официально подтвердила UFC. Поединок, как и планировалось, состоится 18 апреля. На данный момент неизвестно лишь место его проведения. Изначально схватка должна была состояться в Нью-Йорке, позже заговорили о Лас-Вегасе, но власти этих штатов запретили организацию массовых мероприятий. Перед очной встречей победные серии спортсменов в UFC насчитывают по 12 поединков.

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Один из самых титулованных россиян в мире смешанных единоборств Александр Шлеменко подчеркнул, что в UFC приняли абсолютно правильное решение.

— Отменились самые крупные турниры по всему миру — по футболу, хоккею, баскетболу и так далее, — отметил в разговоре с «Известиями» Александр Шлеменко. — У болельщиков сейчас огромный спрос на просмотр какого-то неординарного шоу. Они соскучились по большому спорту. И если провести бой Хабиб–Фергюсон, то рейтинги будут запредельными. К фанатам MMA присоединятся и те, кто ни разу до этого не смотрел смешанные единоборства. Конкуренции за зрителя просто не будет. Думаю, руководство UFC делает ставку именно на это.

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Опять ОАЭ?

Велика вероятность, что бой пройдет за пределами США. Из-за пандемии нового коронавируса почти во всех штатах объявили запрет на мероприятия, которые собирают свыше 50 человек. Хотя организаторы до сих пор надеются, что один самых ожидаемых боев последних лет в легком дивизионе пройдет при полных трибунах. На прошлой неделе отец и тренер российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов намекнул, что, скорее всего, турнир перенесут в Дубай. По его словам, многое зависит от переговорных способностей главы UFC Дана Уайта. Но учитывая, что в UFC подтвердили проведение боя, какие-то договоренности о новом месте его проведения явно есть. Напомним, что свою последнюю защиту титула Хабиб провел именно в ОАЭ — 7 сентября 2019 года в Абу-Даби россиянин удушающим приемом в третьем раунде победил американца Дастина Порье.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после поединка за звание чемпиона UFC в легком весе против временного чемпиона UFC в легком весе Дастина Порье на турнире UFC 242 по смешанным единоборствам на стадионе The Arena в Абу-Даби

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после поединка за звание чемпиона UFC в легком весе против временного чемпиона UFC в легком весе Дастина Порье на турнире UFC 242 по смешанным единоборствам на стадионе The Arena в Абу-Даби

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

При этом нельзя сказать, что в ОАЭ сейчас спокойная обстановка. По последним данным местного минздрава, в стране насчитывается более 150 случаев заболевания новым коронавирусом, а с 22 марта сроком на две недели будет прекращена работа общественных и частных пляжей, а также бассейнов, парков, кинотеатров и спортивных залов.

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Этот бой — самый ожидаемый в легком дивизионе

— Рады, что в UFC приняли решение провести бой 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, — сказал «Известиям» Абдулманап Нурмагомедов. — Мы целенаправленно готовимся к этой дате, и перенос поединка не входит в планы ни одной из сторон. А где именно пройдет бой, не так уж и важно. Дубай — хороший вариант.

Попытка номер пять

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона по разным обстоятельствам срывался уже четыре раза. Например, весной 2017-го россиянин был госпитализирован из-за сгонки веса, а весной 2018-го Фергюсон порвал крестообразные связки колена. Последние два раза должны были стать титульным противостоянием.

— Если честно, то, похоже, судьба не хочет, чтобы Хабиб и Тони встретились друг с другом, — заявил «Известиям» экс-чемпион UFC Олег Тактаров. — В прошлые четыре раза мешали травмы и сгонка веса, сейчас история с коронавирусом. Думаю, что, несмотря на все усилия Дана Уайта, бой вновь придется переносить. А что будет дальше, не знает никто. При этом Фергюсон по-прежнему самый опасный соперник для Нурмагомедова в легком весе.

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Американский боец смешанного стиля UFC Тони Фергюсон празднует победу над Энтони Петтисом на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе

Американский боец смешанного стиля UFC Тони Фергюсон празднует победу над Энтони Петтисом на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
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Если бой состоится, то велика вероятность его проведения без зрителей.

— Не думаю, что отсутствие болельщиков на трибунах скажется на зрелищности схватки, — продолжил Александр Шлеменко. — Оба спортсмена понимают, что трансляция идет на весь мир и за ними наблюдают миллионы людей. А шум трибун не так важен для бойца, наоборот, когда меньше отвлекающих факторов, таких как выкрики из зала, проще психологически настроиться и реализовать все свои задумки на поединок.

По мнению опрошенных экспертов, Фергюсон — крайне опасный оппонент для россиянина. Он универсал, который умеет работать снизу (в этом положении оказывались все соперники Хабиба). Шикарное джиу-джитсу позволяет ему набрасывать неожиданные болевые и удушающие приемы, а локтями он ставит сечки из любого положения. Победная серия Фергюсона в UFC составляет 12 боев, впрочем, как и Хабиба. Россиянин выиграл все свои бои в карьере, а у американца есть одно поражение в промоушене — в мае 2012 года от Майкла Джонсона.

За бой с Фергюсоном Нурмагомедов получит гарантированный гонорар в $10 млн. Это больше, чем он заработал за все предыдущие бои в UFC. Если Хабиб победит Фергюсона, то UFC готова организовать его бой против Жоржа Сен-Пьера. 38-летний канадец объявил о завершении карьеры в 2019 году, но готов возобновить ее в случае потенциального поединка с непобежденным россиянином. Сен-Пьер является экс-чемпионом мира в двух весовых категориях. Всего на его счету 28 боев — 26 побед и два поражения. Также возможен реванш Нурмагомедова с Конором Макгрегором, если ирландец, в свою очередь, выиграет у американца Джастина Гэтжи. В своем последнем поединке Конор победил нокаутом в первом раунде Дональда Серроне на турнире UFC 246.

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