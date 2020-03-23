Бой с правилами: какие ограничения ждут схватку Хабиба с Фергюсоном

Бой между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не будет отменен из-за угрозы распространения коронавируса, официально подтвердила UFC. Поединок, как и планировалось, состоится 18 апреля. На данный момент неизвестно лишь место его проведения. Изначально схватка должна была состояться в Нью-Йорке, позже заговорили о Лас-Вегасе, но власти этих штатов запретили организацию массовых мероприятий. Перед очной встречей победные серии спортсменов в UFC насчитывают по 12 поединков.

Один из самых титулованных россиян в мире смешанных единоборств Александр Шлеменко подчеркнул, что в UFC приняли абсолютно правильное решение.

— Отменились самые крупные турниры по всему миру — по футболу, хоккею, баскетболу и так далее, — отметил в разговоре с «Известиями» Александр Шлеменко. — У болельщиков сейчас огромный спрос на просмотр какого-то неординарного шоу. Они соскучились по большому спорту. И если провести бой Хабиб–Фергюсон, то рейтинги будут запредельными. К фанатам MMA присоединятся и те, кто ни разу до этого не смотрел смешанные единоборства. Конкуренции за зрителя просто не будет. Думаю, руководство UFC делает ставку именно на это.

Опять ОАЭ?

Велика вероятность, что бой пройдет за пределами США. Из-за пандемии нового коронавируса почти во всех штатах объявили запрет на мероприятия, которые собирают свыше 50 человек. Хотя организаторы до сих пор надеются, что один самых ожидаемых боев последних лет в легком дивизионе пройдет при полных трибунах. На прошлой неделе отец и тренер российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов намекнул, что, скорее всего, турнир перенесут в Дубай. По его словам, многое зависит от переговорных способностей главы UFC Дана Уайта. Но учитывая, что в UFC подтвердили проведение боя, какие-то договоренности о новом месте его проведения явно есть. Напомним, что свою последнюю защиту титула Хабиб провел именно в ОАЭ — 7 сентября 2019 года в Абу-Даби россиянин удушающим приемом в третьем раунде победил американца Дастина Порье.

UFC_1 Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после поединка за звание чемпиона UFC в легком весе против временного чемпиона UFC в легком весе Дастина Порье на турнире UFC 242 по смешанным единоборствам на стадионе The Arena в Абу-Даби Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

При этом нельзя сказать, что в ОАЭ сейчас спокойная обстановка. По последним данным местного минздрава, в стране насчитывается более 150 случаев заболевания новым коронавирусом , а с 22 марта сроком на две недели будет прекращена работа общественных и частных пляжей, а также бассейнов, парков, кинотеатров и спортивных залов.

— Рады, что в UFC приняли решение провести бой 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, — сказал «Известиям» Абдулманап Нурмагомедов. — Мы целенаправленно готовимся к этой дате, и перенос поединка не входит в планы ни одной из сторон. А где именно пройдет бой, не так уж и важно. Дубай — хороший вариант.

Попытка номер пять

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона по разным обстоятельствам срывался уже четыре раза. Например, весной 2017-го россиянин был госпитализирован из-за сгонки веса, а весной 2018-го Фергюсон порвал крестообразные связки колена. Последние два раза должны были стать титульным противостоянием.

— Если честно, то, похоже, судьба не хочет, чтобы Хабиб и Тони встретились друг с другом , — заявил «Известиям» экс-чемпион UFC Олег Тактаров. — В прошлые четыре раза мешали травмы и сгонка веса, сейчас история с коронавирусом. Думаю, что, несмотря на все усилия Дана Уайта, бой вновь придется переносить. А что будет дальше, не знает никто. При этом Фергюсон по-прежнему самый опасный соперник для Нурмагомедова в легком весе.

UFC_2 Американский боец смешанного стиля UFC Тони Фергюсон празднует победу над Энтони Петтисом на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Если бой состоится, то велика вероятность его проведения без зрителей.

— Не думаю, что отсутствие болельщиков на трибунах скажется на зрелищности схватки, — продолжил Александр Шлеменко. — Оба спортсмена понимают, что трансляция идет на весь мир и за ними наблюдают миллионы людей. А шум трибун не так важен для бойца, наоборот, когда меньше отвлекающих факторов, таких как выкрики из зала, проще психологически настроиться и реализовать все свои задумки на поединок.

По мнению опрошенных экспертов, Фергюсон — крайне опасный оппонент для россиянина. Он универсал, который умеет работать снизу (в этом положении оказывались все соперники Хабиба). Шикарное джиу-джитсу позволяет ему набрасывать неожиданные болевые и удушающие приемы, а локтями он ставит сечки из любого положения. Победная серия Фергюсона в UFC составляет 12 боев, впрочем, как и Хабиба. Россиянин выиграл все свои бои в карьере, а у американца есть одно поражение в промоушене — в мае 2012 года от Майкла Джонсона.