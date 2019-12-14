UFC подтвердила дату боя Нурмагомедова и Фергюсона

UFC подтвердила дату боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Они сразятся 18 апреля, сообщает Twitter организации.

Это пятая попытка организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном начиная с 2015 года, сообщает РЕН ТВ. Предыдущие встречи не состоялись по разным причинам.

Ранее о том, что бой состоится 18 апреля, говорил менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз. Он утверждал, что контракт уже подписан.

7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье на турнире в Абу-Даби. Фергюсон провел свой последний бой в июне, выиграв у Дональда Серроне.

Оба спортсмена провели по 28 боев. Нурмагомедов выиграл все 28 поединков, Фергюсон победил в 25. В их поединке букмекеры оценивают шансы Нурмагомедова на победу в 66%.