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UFC подтвердила дату боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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UFC подтвердила дату боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Они сразятся 18 апреля, сообщает Twitter организации.

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Это пятая попытка организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном начиная с 2015 года, сообщает РЕН ТВ. Предыдущие встречи не состоялись по разным причинам.

Ранее о том, что бой состоится 18 апреля, говорил менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз. Он утверждал, что контракт уже подписан.

7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье на турнире в Абу-Даби. Фергюсон провел свой последний бой в июне, выиграв у Дональда Серроне.

Оба спортсмена провели по 28 боев. Нурмагомедов выиграл все 28 поединков, Фергюсон победил в 25. В их поединке букмекеры оценивают шансы Нурмагомедова на победу в 66%.

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