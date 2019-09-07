Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Порье и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе.
Поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 состоялся 7 сентября на площадке The Arena в Абу-Даби.
Нурмагомедов одолел оппонента удушающим приемом в третьем раунде.
It's a party #InAbuDhabi tonight! 🏆 #UFC242 pic.twitter.com/198p4Nv7yC— UFC (@ufc) September 7, 2019
6 октября 2018 года россиянин одержал схожую победу над ирландцем Конором Макгрегором. С применением удушающего приема Нурмагомедов победил соперника в четвертом раунде в рамках турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона.