Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Порье и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе.

Поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 состоялся 7 сентября на площадке The Arena в Абу-Даби.

Нурмагомедов одолел оппонента удушающим приемом в третьем раунде.

6 октября 2018 года россиянин одержал схожую победу над ирландцем Конором Макгрегором. С применением удушающего приема Нурмагомедов победил соперника в четвертом раунде в рамках турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона.