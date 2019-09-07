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Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Перед боем с американцем Дастином Порье российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг. Об этом отец и тренер чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов рассказал ТАСС.

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«Хабиб не будет тяжелым», — сказал Абдулманап Нурмагомедов в субботу, 7 сентября.

Накануне состоялась церемония взвешивания бойцов, на которой оба продемонстрировали необходимый вес — 70,3 кг.

4 сентября тренер рассказал о гонораре Хабиба Нурмагомедова за поединок с Порье. По его словам, за предстоящий бой спортсмен заработает в 3–3,5 раза больше, чем за встречу с Конором Макгрегором, состоявшуюся в 2018 году.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

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