Нурмагомедов полностью оголился во время взвешивания для UFC

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разделся во время процедуры взвешивания перед боем с временным чемпионом организации американцем Дастином Порье.

Оба спортсмена уложились в необходимый вес, однако Нурмагомедову пришлось полностью оголиться. Чтобы скрыть наготу бойца, его взвесили за специальной черной ширмой с логотипом UFC.

Ему уже приходилось сниматься с себя всю одежду во время взвешивания. Это произошло в 2013 году перед поединком с Пэтом Хилли, отмечает РЕН ТВ.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Как сообщалось ранее в среду, до самого выхода на ринг к российскому спортсмену будет приставлена круглосуточная охрана с оружием — это необходимо для обеспечения безопасности и спокойной подготовки Нурмагомедова к бою.