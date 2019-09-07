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Порье и Нурмагомедов прибыли на бой

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье прибыли на площадку The Arena в Абу-Даби, где в ночь 7 сентября проведут бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.

Видео прибытия бойцов опубликовал президент организации Дана Уайт в Instagram.

Порье является временным чемпионом UFC в легком весе, а Нурмагомедов — обладатель регулярного титула.

Поединок начнется ориентировочно в 23:00 мск.

Ранее тренер рассказал о гонораре Хабиба Нурмагомедова за поединок с Порье. По его словам, за предстоящий бой он заработает в 3–3,5 раза больше, чем за встречу с Конором Макгрегором.

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