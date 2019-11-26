Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Тони Фергюсоном на турнире в Бруклине 18 апреля 2020 года. Об этом 26 ноября в Twitter сообщил менеджер россиянина Али Абдельазиз.

По его словам, контракт на проведение боя с Фергюсоном уже заключен.

«Чемпион подписал свое соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля. Это всё для фанатов», — написал Абдельазиз.

В октябре ирландский боец MMA Конор Макгрегор рассказал, кто, по его мнению, одержит победу в поединке между Хабибом и Фергюсоном.