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Фергюсон наяву: соперником Хабиба станет непобежденный в UFC американец

Этот бой — самый ожидаемый в легком дивизионе
Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Zuffa LLC
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Фергюсон наяву: соперником Хабиба станет непобежденный в UFC американец
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2019-09-08 19:45:25
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В самом ожидаемом бою года Хабиб Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу подряд: с помощью удушающего приема в третьем раунде был повержен Дастин Порье. Россиянин защитил титул чемпиона легкого дивизиона второй раз в карьере. Отец и тренер бойца — Абдулманап — перед турниром в Абу-Даби говорил, что его сыну осталось провести три боя до завершения карьеры. Теперь их осталось два. Ожидается, что следующим соперником нашего спортсмена станет обязательный претендент — американец Тони Фергюсон.

Уход от гильотины

Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Бой с Дастином Порье не стал для Хабиба легкой прогулкой. В начале второй пятиминутки спортсмен из США нащупал дистанцию и сумел потрясти Нурмагомедова серией точных попаданий, заставив «орла» отступать назад. Особенно хорошо у временного чемпиона получалось пробивать через переднюю руку Хабиба, но россиянин не растерялся и снова провел тейкдаун, до конца раунда удерживая Дастина в партере.

В третьем раунде Порье опасно атаковал Нурмагомедова гильотиной (удушающий прием. — «Известия»). Хабиб, возможно, впервые оказался в роли защищающегося от болевого приема. Россиянин продемонстрировал прекрасные навыки, не дав американцу захватить ноги, а затем вышел на атакующую позицию в партере. Бой вскоре закончился. Нурмагомедов «забрал» спину Порье и зажал его шею — сопернику ничего не оставалось, как сдаться.

Хабиб_ММА
Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье

Фото: Getty Images/Stringer/Anadolu Agency
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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает, что Хабибу помогла не только техника, но и сила духа.

— Это был бой равных и достойных друг друга соперников, — отметил он «Известиям». — Хабиб победил досрочно, но надо отдать должное американцу: он проявил свои лучшие бойцовские качества и даже смог удивить оппонента борцовскими приемами. После первого раунда, прошедшего в партере под диктовку Хабиба, Дастин по-прежнему демонстрировал отличную физическую форму и готовность выступать все пять раундов. А его попытка провести удушающий прием в третьем раунде для многих зрителей стала неожиданностью. Тем не менее Хабиб показал себя как боец, не имеющий слабых мест и по праву носящий титул чемпиона UFC. Думаю, решающим фактором в победе российского самбиста стала не только техника, но и сила духа. Это именно те качества, которые развиваются у спортсменов, практикующих самбо.

Хабиб_ММА
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье во время поединка на UFC 242

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье во время поединка на UFC 242

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Один из самых титулованных россиян в мире смешанных единоборств Александр Шлеменко подчеркнул, что соперники были хорошо готовы к бою.

— Их готовность была видна сразу, — рассказал «Известиям» Александр Шлеменко. — Порье удивил тем, что поймал Хабиба борцовским приемом. Не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь делал подобное раньше. Американец меньше работал в свойственной ему манере и сделал ставку на удушающий в третьем раунде, но у него не получилось. Дастин был более зациклен на борьбе и вложил все силы в этот прием, а после уже не смог защититься от удушающего со стороны Хабиба, хотя в первом раунде ему это удавалось.

Испытание Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт отметил, что следующий в очереди на бой с Хабибом американец Тони Фергюсон. Их схватка срывалась уже четыре раза по разным обстоятельствам. Например, весной 2017-го Нурмагомедов был госпитализирован из-за сгонки веса, а весной 2018-го Фергюсон порвал крестообразные связки колена.

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Если в ближайшее время ничего не произойдет, то зрители наконец-то увидят самый ожидаемый бой в легком дивизионе. По мнению экспертов, Фергюсон — крайне опасный оппонент для россиянина. Он универсал, который умеет работать снизу (в этом положении оказывались все соперники Хабиба). Шикарное джиу-джитсу позволяет ему набрасывать неожиданные болевые и удушающие приемы, а локтями он ставит сечки из любого положения. Победная серия Фергюсона в UFC составляет 12 боев.

— Победа над Тони сделает Хабиба неоспоримым чемпионом, — пояснил «Известиям» известный российский боец MMA Эдуард Вартатян. — Судите сами: у Фергюсона ни одного поражения в UFC. Такая впечатляющая победная серия, и он до сих пор не дрался с Хабибом. Как такое возможно? Ни в одном весе такого нет. Две главные отличительные черты американца, по сравнению с другими соперниками Хабиба, — нестандартность и выносливость. Он не боится оказаться внизу, а, наоборот, ждет этого момента. Понятно, что Хабиб будет доминировать в партере, но вопрос в уроне. За счет нестандартной техники борьбы у американца может появиться шанс.

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Тони Фергюсон (слева) и Хабиб Нурмагемедов (справа) на пресс-конференции посвященной 25-летию UFC

Тони Фергюсон (слева) и Хабиб Нурмагомедов (справа) на пресс-конференции, посвященной 25-летию UFC

Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC
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На этой неделе Нурмагомедов станет первым номером pound-for-pound (P4P) — рейтинга вне зависимости от весовой категории. Он сместит с первой строчки чемпиона полутяжелого веса Джона Джонса. У американца 25 побед и 1 поражение, у российского бойца — 28:0.

— Хабиб заслужил возглавить рейтинг P4P, — уверен президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев. — Его победная серия впечатляет. На данный момент он главный актив UFC — об этом говорит и его рекордный гонорар за бой с Порье.

Хабиб заработал $6 млн. Также россиянин получил бонус в $50 тыс. за лучшее выступление вечера.

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