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Нурмагомедов побил рекорд Федора Емельяненко

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и таким образом смог побить рекорд Федора Емельяненко по числу побед подряд среди российских бойцов. Об этом 8 сентября сообщает «Газета.ру».

Для спортсмена эта победа уже 28-я подряд. Его дебют состоялся в 2008 году, с тех пор он не потерпел ни одного поражения. Что касается Емельяненко, то его победы длились с 2001 по 2010 год.

В январе 2019 года Федор Емельяненко проиграл американскому бойцу Райану Бейдеру на первой минуте финального поединка Гран-при Bellator в тяжелом весе. Этот проигрыш стал для 42-летнего россиянина шестым при 38 победах в смешанных единоборствах, 14 из которых он одержал нокаутом.

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