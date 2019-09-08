Нурмагомедов побил рекорд Федора Емельяненко

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и таким образом смог побить рекорд Федора Емельяненко по числу побед подряд среди российских бойцов. Об этом 8 сентября сообщает «Газета.ру».

Для спортсмена эта победа уже 28-я подряд. Его дебют состоялся в 2008 году, с тех пор он не потерпел ни одного поражения. Что касается Емельяненко, то его победы длились с 2001 по 2010 год.

В январе 2019 года Федор Емельяненко проиграл американскому бойцу Райану Бейдеру на первой минуте финального поединка Гран-при Bellator в тяжелом весе. Этот проигрыш стал для 42-летнего россиянина шестым при 38 победах в смешанных единоборствах, 14 из которых он одержал нокаутом.