Нурмагомедов призвал смотреть его бой с Фергюсоном в эфире РЕН ТВ
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмегомедов призвал смотреть его бой против американца Тони Фергюсона в эфире телеканала РЕН ТВ.
«19 апреля я буду драться на РЕН ТВ», — заявил спортсмен.
Бой состоится в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.
6 марта состоялась их первая личная встреча, которая не обошлась без инцидентов. В ходе пресс-конференции Нурмагомедов заявил, что американец хороший боец, но тупой человек. Кроме того, россиянин пообещал размазать Фергюсона и пнул его чемпионский пояс.
Фергюсон в ответ несколько раз оскорбил Нурмагомедова и заверил, что бой станет для него легким спаррингом.