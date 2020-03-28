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Джо Роган отказался комментировать бой Нурмагомедова и Фергюсона

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Фото: REUTERS/USA Today Sports
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Комментатор боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган заявил, что не будет работать на поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.

По его словам, провести турнир можно где угодно, однако никто не даст гарантию, что среди собравшихся не будет инфицированных коронавирусом.

«А что если у Хабиба есть коронавирус? Или у Тони? Согласится ли тогда драться Хабиб? А что если он у них есть, но болезнь проходит без симптомов, как у Идриса Эльбы? Это проклятый бой. Но Дана Уайт (президент UFC. — Ред.) так хочет организовать бой, что готов устроить турнир с десятью людьми на всей арене», — цитирует «Газета.ру» Рогана со ссылкой на его подкаст Joe Rogan Experience.

25 марта сообщалось, что бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может состояться в одном из городов американского штата Флорида.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. 24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено. Пока оно держится в секрете, однако уже известно, что поединок пройдет без зрителей.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28. В России транслировать долгожданное противостояние будет телеканал РЕН ТВ.

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