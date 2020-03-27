Хабиб показал место своих детских тренировок

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов 27 марта в своем Instagram опубликовал видео, на котором показано место, где он тренируется с пяти лет.

«С пяти лет я бегаю на эту горку, столько времени прошло, практически вся жизнь», — написал он в подписи к видео.

18 апреля состоится поединок между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя найдено. Пока оно держится в секрете, однако уже известно, что поединок пройдет без зрителей.

Вместе с тем 16 марта промоутер Владимир Хрюнов предложил президенту спортивной организации Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйне Уайту провести бой в России.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28. В России транслировать долгожданное противостояние будет телеканал РЕН ТВ.