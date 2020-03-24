Найдено место для проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона

Место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено, об этом сообщил глава UFC Дана Уайт. Об этом сообщает Sport24.

Пока само место не раскрывается.

«Там не будет никаких поклонников. Это будет закрытое мероприятие. Здоровье и безопасность — это то, что мы делали задолго до коронавируса, и мы будем делать это еще долго после того, как он исчезнет», — добавил Уайт.

Ранее Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение поединка в Бруклине из-за распространения коронавируса. Однако официально бой пока не отменен.

Глава UFC Дана Уайт ранее говорил, что поединок может пройти без зрителей и не там, где планировалось (возможно, за пределами США), но состоится в любом случае.

18 марта Нурмагомедов потребовал проведения боя с Фергюсоном в назначенный срок 18 апреля. По его словам, бойцов нужно «просто закрыть внутри арены» и транслировать бой для зрителей.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов предложил провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в России.