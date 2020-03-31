Дастин Порье вызвался заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье выразил готовность выступать на турнире вместо российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

«Не идеальные временные рамки или подготовка, но любой шанс доказать, что я лучший, я воспользуюсь этим», — цитирует 31-летнего американского бойца MMA Junkie.

Накануне, 30 марта, российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предположил, что его поединок с американцем Тони Фергюсоном перенесут уже в пятый раз. По его словам, его оппоненту сейчас ищут нового соперника.

Россиянин в данный момент тренируется в Дагестане и не может вылететь в США из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в этот же день UFC на своей странице в Instagram опубликовал проморолик к предстоящему бою российского бойца Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона.

24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено. Пока оно держится в секрете, однако уже известно, что поединок пройдет без зрителей.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе, должно состояться 18 апреля. На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28. В России транслировать бой будет телеканал РЕН ТВ.