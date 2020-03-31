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Дастин Порье вызвался заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

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Фото: Global Look Press/Dustin Poirier
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Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье выразил готовность выступать на турнире вместо российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

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«Не идеальные временные рамки или подготовка, но любой шанс доказать, что я лучший, я воспользуюсь этим», — цитирует 31-летнего американского бойца MMA Junkie.

Накануне, 30 марта, российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предположил, что его поединок с американцем Тони Фергюсоном перенесут уже в пятый раз. По его словам, его оппоненту сейчас ищут нового соперника.

Россиянин в данный момент тренируется в Дагестане и не может вылететь в США из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в этот же день UFC на своей странице в Instagram опубликовал проморолик к предстоящему бою российского бойца Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона.

24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено. Пока оно держится в секрете, однако уже известно, что поединок пройдет без зрителей.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе, должно состояться 18 апреля. На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28. В России транслировать бой будет телеканал РЕН ТВ.

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