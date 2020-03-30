UFC опубликовал проморолик к бою Нурмагомедова против Фергюсона

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) 30 марта на своей странице в Instagram опубликовал проморолик к предстоящему бою российского бойца Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона.

В видео отмечается, что поединок пройдет 18 апреля, однако место проведения не называется.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. 24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено. Пока оно держится в секрете, однако уже известно, что поединок пройдет без зрителей.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28. В России транслировать долгожданное противостояние будет телеканал РЕН ТВ.