Появилось видео стрельбы Нурмагомедова по мишеням

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил стрельбище, однако не сбил ни одной мишени. Видео опубликовал в сториз Instagram двоюродный брат спортсмена Шамиль Завуров.

Самому Завурову удалось попасть в мишень.

«Пацан на рекорды идет», — оценил стрельбу родственника Нурмагомедов.

27 марта Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал видео, на котором показано место, где он тренируется с пяти лет.

18 апреля состоится поединок между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя найдено. Пока оно держится в секрете, однако уже известно, что поединок пройдет без зрителей.