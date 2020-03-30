Появилось видео стрельбы Нурмагомедова по мишеням
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил стрельбище, однако не сбил ни одной мишени. Видео опубликовал в сториз Instagram двоюродный брат спортсмена Шамиль Завуров.
March 29, 2020
Самому Завурову удалось попасть в мишень.
«Пацан на рекорды идет», — оценил стрельбу родственника Нурмагомедов.
March 29, 2020
27 марта Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал видео, на котором показано место, где он тренируется с пяти лет.
18 апреля состоится поединок между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя найдено. Пока оно держится в секрете, однако уже известно, что поединок пройдет без зрителей.