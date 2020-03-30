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Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов предположил, что его поединок с американцем Тони Фергюсоном перенесут уже в пятый раз и его оппоненту сейчас ищут нового соперника. Об этом в понедельник, 30 марта, Нурмагомедов рассказал во время прямого эфира в своем Instagram.

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«За месяц до схватки мы решили улететь в Эмираты, посоветовавшись с руководством промоушена. Когда мы туда прилетели, то границы уже были закрыты. Теперь в Эмираты нельзя попасть без паспорта. Поэтому мы вернулись в Россию. Нам уже запретили выезд из страны. Также закрыли выезд в Америке, Европе. Все находятся на карантине», — приводит «Газета.ру» слова Нурмагомедова.

Боец заявил, что сейчас находится в Дагестане, тренируется и располагает информацией, что руководство UFC активно ищет место в одном из американских штатов, где можно было бы организовать и провести турнир.

«Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Тони Фергюсона», — подытожил российский спортсмен.

Ранее в этот же день, UFC на своей странице в Instagram опубликовал проморолик к предстоящему бою российского бойца Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. 24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено. Пока оно держится в секрете, однако уже известно, что поединок пройдет без зрителей.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28. В России транслировать бой будет телеканал РЕН ТВ.

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