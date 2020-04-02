Наши в городе: на безлюдных улицах хозяйничают дикие животные

Пока большая часть человечества сидит в самоизоляции по домам, на опустевших улицах городов начинают обживаться обитатели близлежащих лесов и гор. Они приходят туда, где их всегда кормили, но прежнего гостеприимства, как, впрочем, и людей, не встречают. Машин на улицах нет, поэтому бояться нечего, а голод и любопытство гонят их всё дальше и дальше. Как происходит освоение новых территорий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Carl Recine
По улицам Лландидно, морского города-курорта в Уэльсе, весело прогуливаются стада горных козлов
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Фото: Getty Images/Christopher Furlong
Постоянное место жительства животных — легендарная гора Грейт Орм. Люди там жили еще со времен неолита, а у ее подножия сохранились руины дома, в котором росла девочка, ставшая прототипом главной героини сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес»
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Фото: Getty Images/Christopher Furlong
Животные и раньше иногда спускались с горы и забредали в Лландидно, но еще никогда не чувствовали себя так вольготно
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Фото: Getty Images/Tomohiro Ohsumi
В японском городе Нара становится всё больше оленей, которые считаются здесь священными животными
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Фото: Getty Images/Tomohiro Ohsumi
Обычно олени ходили в парках и вокруг храмов, где их подкармливали туристы — корм здесь продавался повсюду
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Фото: Getty Images/Tomohiro Ohsumi
Теперь туристов у храмов не осталось, поэтому животные отправились в жилую часть города. Но и здесь людей на улицах практически нет. Олени недоумевают и редких прохожих встречают настойчивыми просьбами поделиться едой
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Narayan Maharjan
В Непале без гуманитарной помощи остались голуби, собаки и обезьяны. Раньше их кормили многочисленные зоозащитники и туристы, приезжавшие осматривать местные храмы и монастыри
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sunil Pradhan
В Сваямбунатх — селении и храмовом комплексе на окраине Катманду — обезьяны всегда чувствовали себя хозяевами. В народе это место так и называют «Обезьяний храм» — фрукты, сладости, рис, которые паломники оставляли в качестве подношений, привлекали сюда огромное количество животных
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Фото: Getty Images/dumitru doru
Теперь туристов не осталось, все презенты съедены, животные пока ждут...
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