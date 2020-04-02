Наши в городе: на безлюдных улицах хозяйничают дикие животные

Пока большая часть человечества сидит в самоизоляции по домам, на опустевших улицах городов начинают обживаться обитатели близлежащих лесов и гор. Они приходят туда, где их всегда кормили, но прежнего гостеприимства, как, впрочем, и людей, не встречают. Машин на улицах нет, поэтому бояться нечего, а голод и любопытство гонят их всё дальше и дальше. Как происходит освоение новых территорий — в фотогалерее «Известий»