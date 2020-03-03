Взять под крыло: о чем говорят во Всемирный день дикой природы

Сейчас только каждый пятый россиян уверен, что ответственность за окружающую среду несут сами люди, следует из опроса ВЦИОМа. Остальные ждут решения проблем от местных и региональных властей, Минприроды и экополиции, общественных организаций и предприятий. На фото — зебра, один из видов которой — зебра Греви — находится под угрозой полного исчезновения. В Сомали и Эфиопии их почти не осталось, только в Кении животных еще удается спасать от вымирания