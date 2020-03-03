Взять под крыло: о чем говорят во Всемирный день дикой природы

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Тема 2020-го года — «Защита жизни на Земле». Проблемы экологии вызывают у ученых всё больше опасений. По их данным, в течение 30 лет мировая экономика потеряет 8 трлн фунтов стерлингов ($10,2 трлн) из-за ухудшения окружающей среды. Кризис в первую очередь ударит по США, Японии и Великобритании. Чего следует опасаться и кого защищать — в галерее «Известий». На фото — краснокнижный амурский тигр. Этих хищников осталось около 600
На весь экран
Фото: Getty Images/Johannes Spahn
Особенная дата появилась в календаре ООН в 2013-м. В этот день в 1973 году была подписана конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения». Сегодня к ней присоединились уже 180 государств. На фото — павлин. Эти птицы находятся под защитой Международного союза охраны природы
На весь экран
Фото: Getty Images/Jonas Stenqvist
Экология в большей степени беспокоит молодое поколение. Согласно соцопросу, 90% людей, родившихся после 1980-го, признают проблемы окружающей среды острыми и значимыми. Молодежь уверена, что через 10 лет ситуация ухудшится. У старших по этому поводу возникает меньше тревоги. Такие данные озвучили эксперты на последнем Всемирном экономическом форуме. На фото — слоны. Сейчас их всего три вида. Млекопитающих занесли в Красную книгу, чтобы предотвратить истребление: бивни животных представляют интерес для браконьеров
На весь экран
Фото: Getty Images/KenCanning
Идея ответственного отношения к окружающей среде всё больше проникает в крупные социальные институты и бизнес. Компании отказываются от бумажного документооборота, магазины перестают продавать пластиковые пакеты, инвесторы выделяют огромные средства на экологические проекты, крупные автопроизводители выпускают всё больше электромобилей. На фото — колибри, более десяти ее видов занесены в Красную книгу, четыре уже практически исчезли
На весь экран
Фото: Getty Images/Anna Henly
В России стратегия сохранения окружающей среды включена в нацпроект «Экология» — он один из самых сложных по целям среди остальных. Его общий бюджет — более 4 трлн рублей. В программе несколько направлений, в том числе «Чистый воздух» и «Чистая вода». На фото — пятнистый олень, который едва не вымер в начале XX века из-за деятельности человека. Сейчас популяция этих животных насчитывает около 3 тыс. особей, в том числе в России
На весь экран
Фото: Getty Images/Peter Hegedus
Большой проблемой остается Байкал. В последнее время в озеро стали сбрасывать меньше сточных вод, но его береговая зона сильно загрязнена токсичными отходами промышленных предприятий. Из-за этого страдает местная флора и фауна. На фото — золотистая щурка, занесенная в Красную книгу. Ее существование пока не вызывает у экологов опасений
На весь экран
Фото: Getty Images/Kathleen Reeder
Большинство россиян считают, что экологическая обстановка в стране скорее не меняется или ухудшается, чем улучшается. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа в 2019 году. Наиболее распространенными проблемами они назвали загрязнение воздуха, мусор и грязные реки и озера. Нацпроект «Экология» постепенно их решает. На фото — редкий лев-альбинос, у которого отсутствует пигмент меланин. Альбиносам сложно выжить в дикой природе, поэтому зачастую они нуждаются в особенной защите
На весь экран
Фото: Getty Images/Grant Ordelheide
Сейчас только каждый пятый россиян уверен, что ответственность за окружающую среду несут сами люди, следует из опроса ВЦИОМа. Остальные ждут решения проблем от местных и региональных властей, Минприроды и экополиции, общественных организаций и предприятий. На фото — зебра, один из видов которой — зебра Греви — находится под угрозой полного исчезновения. В Сомали и Эфиопии их почти не осталось, только в Кении животных еще удается спасать от вымирания
На весь экран
Фото: Getty Images/Prisma by Dukas
Из-за деятельности человека на Земле уже исчезли 83% всех диких млекопитающих и половина растений. Несмотря на усилия ученых, властей и общественников, они продолжают вымирать. В 2012 году умер последний представитель вида абингдонская слоновая черепаха — самец по кличке Одинокий Джордж, который жил в Галапагосском национальном парке. В 2011 году исчез западноафриканский черный носорог, а в 2004-м — чернолицая гавайская цветочница. На фото — жирафы, занесенные в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой уничтожения
На весь экран
Фото: Getty Images/Sarah Moorcroft
Экологи напоминают, что забота об окружающей среде — дело каждого. Речь идет не только о волонтерстве и пожертвованиях, но и ежедневной персональной ответственности: экономии воды, раздельном сборе мусора, максимально возможном отказе от пластика и так далее. Но на изменение сознания людей нужно время. На фото — носорог, его белый вид близок к исчезновению
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.