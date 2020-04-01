Ремонт проспекта Кулакова в Ставрополе обойдется в 100 млн рублей

Проспект Кулакова в Ставрополе отремонтируют за 100 млн рублей. Краевое министерство транспорта отмечает, что работы проводятся на средства, выделенные по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

На сегодняшний день дорожники сняли деформированный асфальтобетон и сделали выравнивающий слой на проезжей части, обновили бордюры и покрытие тротуаров. На проспекте Кулакова установят дорожные знаки и сделают разметку, передает NewsTracker. Завершение ремонта намечено на июль. Также в рамках БКАД приведут в порядок дороги на улицах 45 Параллель, Доваторцев, Тухачевского, Победы, Лопатина.

Напомним, на территории Татарстана в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года будут использованы новые технологии. По данным пресс-службы миндортранса республики, это устройство верхних слоев покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, холодная регенерация и метод объемного проектирования.