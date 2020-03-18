Прямой эфир
Сюжет:

Участок региональной дороги отремонтируют в Татарстане по нацпроекту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Спасском районе Республики Татарстан в 2020 году отремонтируют участок автодороги регионального значения Ким – Кузнечиха – Лесная Хмелевка. Работы пройдут на отрезке протяженностью 1,5 км.

Как сообщает миндортранс республики, специалисты должны обновить дорожное покрытие с 25 до 26,5 км автодороги. Также запланировано укрепление обочин. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), пишет ИА «Татар-информ».

Общая протяженность дороги Ким – Кузнечиха – Лесная Хмелевка составляет 56 км. Она соединяет Татарстан с Ульяновской областью.

В 2020 году в Татарстане по нацпроекту приведут в порядок 61 участок региональных дорог протяженностью 165 км.

В феврале сообщалось, что на территории Татарстана в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году будут использованы новые технологии. По данным пресс-службы миндортранса республики, это устройство верхних слоев покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, холодная регенерация и метод объемного проектирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Госдума приняла законопроект о запрете на проезд по платным дорогам без оплаты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020