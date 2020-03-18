Участок региональной дороги отремонтируют в Татарстане по нацпроекту

В Спасском районе Республики Татарстан в 2020 году отремонтируют участок автодороги регионального значения Ким – Кузнечиха – Лесная Хмелевка. Работы пройдут на отрезке протяженностью 1,5 км.

Как сообщает миндортранс республики, специалисты должны обновить дорожное покрытие с 25 до 26,5 км автодороги. Также запланировано укрепление обочин. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), пишет ИА «Татар-информ».

Общая протяженность дороги Ким – Кузнечиха – Лесная Хмелевка составляет 56 км. Она соединяет Татарстан с Ульяновской областью.

В 2020 году в Татарстане по нацпроекту приведут в порядок 61 участок региональных дорог протяженностью 165 км.

В феврале сообщалось, что на территории Татарстана в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году будут использованы новые технологии. По данным пресс-службы миндортранса республики, это устройство верхних слоев покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, холодная регенерация и метод объемного проектирования.