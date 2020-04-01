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Сухую траву начали сжигать в Тюменской области

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Противопожарные полосы начали создавать в Тюменской области. Для этого специалисты проводят контролируемые палы сухой травы.

По данным регионального департамента лесного комплекса, выжигание ведут в тех случаях, если нет иного способа защитить от распространения огня лес или населенные пункты. К таким случаям относятся, к примеру, особенности рельефа местности. Палы проводят сотрудники «Тюменской базы наземной и авиационной охраны лесов». Об этом пишет портал «Наш город».

Кроме того, траву выжигают вдоль автомобильных и железных дорог. При необходимости палы проведут вокруг населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. Работа будет завершена до наступления пожароопасного периода.

29 марта сообщалось о крупном пожаре в Мордовии. Огонь перекинулся с горящей травы на сельские дома. Пострадали пять жилых зданий и 14 хозяйственных построек.

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