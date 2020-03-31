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Около 60 природных пожаров произошло за день в Нижегородской области

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На территории Нижегородской области за один день (30 марта) зарегистрировано 59 случаев возгораний сухой растительности. Общая площадь пожаров превышает 35 тыс. кв. м.

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону призывает не разводить костры вблизи зданий и не сжигать сухую растительность и мусор. По данным на 26 марта, было зафиксировано 78 случаев загораний травы. При этом на аналогичную дату 2019 года их не было вовсе, отмечает ИА «НьюсНН». По итогам проверок составлено 27 протоколов.

Уровень пожарной опасности весной 2020-го, вероятнее всего, превысит многолетние показатели в семи федеральных округах, предупредили в конце февраля в Рослесхозе. В частности, в апреле в зоне риска окажутся восточная часть Республики Тыва, юг Бурятии и Приморского края, юг Забайкальского края и юго-западная часть Иркутской области, а также территории некоторых областей Приволжского и Центрального федеральных округов, включая Московскую область.

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