В Красноярском крае начали гореть леса

В Красноярском крае начался пожароопасный сезон. 30 марта в регионе ликвидировали первый лесной пожар. Камера наблюдения, установленная на вышке сотовой связи, зафиксировала очаг возгорания в Шушенском районе.

К месту возгорания отправили восьмерых сотрудников пожарно-химической станции и две единицы техники. Пожал был ликвидирован на площади 0,3 га. Установлено, что возгорание возникло из-за перехода огня с сельскохозяйственных полей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

На утро 31 марта лесопожарный центр не зарегистрировал лесных пожаров на территории края.

27 марта сообщалось, что, по данным Рослесхоза, российским регионам не хватает на охрану, защиту и воспроизводство лесов порядка 22,8 млрд рублей. Дефицит финансирования составляет 41% при условии, что на этот год уже выделено 32,9 млрд.