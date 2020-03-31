Травяной пожар вплотную подошел к жилым домам в Волгограде

В Волгограде пожарные ликвидировали горение сухой травы. Огонь мог перекинуться на жилые строения.

Природное возгорание было зафиксировано в пойме реки Мокрая Мечетка в Тракторозаводском районе. Огонь охватил крупную площадь, тушение пожара заняло почти три часа. Ситуация осложнялась тем, что возгорание могло перекинуться на жилые дома. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.Ру».

В ходе тушения специалисты использовали беспилотники. Когда возгорание был ликвидировано, пожарные еще раз полили водой затухшие очаги.

Сутками ранее в Дзержинском районе Волгограда в пойме реки Царицы загорелся сухой камыш. Сотрудники МЧС просят горожан соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнем.