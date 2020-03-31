Более 70 травяных пожаров ликвидировали в Пензенской области

Пожароопасный сезон стартовал в Пензенской области. Только за выходные в регионе ликвидировано более 70 травяных пожаров.

По данным МЧС, пожароопасный сезон продлится до 15 октября. Жителей Пензенской области просят соблюдать осторожность при обращении с огнем. В ведомстве уточнили, что до 99% ландшафтных пожаров происходят по вине человека. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс». Зачастую местные жители оставляют без присмотра костры во время уборки придомовых территорий. В результате огонь может распространиться на большую площадь.

За минувшие выходные в регионе было ликвидировано более 70 пожаров. Информация о возгораниях поступает в диспетчерскую службу ежедневно. Жителям региона напоминают, что разводить костры в ветреную погоду категорически запрещено.

Ранее сообщалось, что в Брянской области ограничили посещение лесов. Запрет связан с сухой и теплой погодой, в связи с чем на природных территориях повышен класс пожарной опасности.