Четыре лесных пожара зарегистрировали в Калужской области за сутки

В Калужской области за сутки произошло четыре лесных пожара. Общая площадь горения с начала года почти достигла 30 га.

По данным МЧС, два низовых лесных пожара зафиксировано возле деревни Судимир в Жиздринском районе. Еще один пожар зафиксирован возле села Высокий Холм. Четвертый пожар выявили возле поселка Думиничи, сообщает газета «Весть». Всего с начала 2020 года в регионе произошло 22 природных пожара общей площадью 29,1 га.

Кроме того, в выходные выросло количество палов травы. Пожарные ликвидировали 48 возгораний. Сухая растительность сгорела на площади свыше 68 га 28 марта и 105 га 29 марта.

Ранее сообщалось, что в Мордовии огонь от загоревшейся сухой травы перекинулся на пять жилых домов и 14 хозяйственных построек. В ликвидации крупного пожара участвовали 75 человек.