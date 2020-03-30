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Фотоловушка сняла спасающегося от пожара котенка леопарда в Приморье

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Фото: РЕН ТВ
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Фотоловушка в национальном парке « Земля леопарда» сняла котенка леопарда, который сбегает от лесного пожара в Приморском крае.

На данный момент пожар потушен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью нацпарка Ивана Ракова. Он отметил, что сотрудники опасались за камеру, она находилась в опасной близости от огня.

Проверив фотоловушку, сотрудники получили два интересных снимка с разницей в один час. На первом кадре котенок леопарда, который пробежал через участок, попадающий в зону видимости камеры, а на втором — огонь с той стороны, откуда пришел зверь. Раков отметил, что подобные снимки были получены впервые.

Ранее в марте в приморском нацпарке «Земля леопарда» подсчитали медведей. Ученые смогли выяснить численность благодаря фотоловушкам, их в заповеднике более 400.

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