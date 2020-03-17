В нацпарке «Земля леопарда» впервые посчитали медведей

В приморском нацпарке «Земля леопарда» подсчитали медведей. Ученые смогли выяснить численность благодаря фотоловушкам, их в заповеднике более 400. Камеры наблюдали за леопардами и тиграми, но попутно сделали тысячи снимков и видеозаписей медведей. Когда специалисты проанализировали материалы, то выяснили, что этих животных в нацпарке более полутора сотен, причем сразу двух видов. Примерно две трети белогрудые, остальные бурые, количество растет год от года.