Почти 140 возгораний сухой травы зафиксировали в Липецкой области за сутки

На территории Липецкой области за минувшие сутки произошло 138 возгораний сухой травы. Общая площадь пожаров составила 127 га.

Огонь был зафиксирован практически во всех районах региона. В Липецке отмечено 11 возгораний, в Ельце — четыре. Наиболее сложная пожарная обстановка была отмечена в Данковском районе, где пламя из 11 очагов распространилось на площадь в 10 га, пишет GOROD48.

Пожароопасный сезон официально стартовал в Липецкой области с 27 марта. Для своевременного выявления возгораний организованы дежурства лесопожарных бригад. Наблюдение в том числе проводится с пожарных вышек.

Ранее «Известия» писали о том, что в России начался сезон природных пожаров — с неблагоприятными прогнозами выступил Росгидромет. До этого о том, что уровень пожарной опасности может быть превышен многократно, сообщили в Рослесхозе. Ситуация усугубляется прошедшей теплой и бесснежной зимой: недостаток влаги может привести в том числе к увеличению торфяных пожаров.