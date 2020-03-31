Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Авто
Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%
Общество
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
Общество
Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра
Мир
На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом

Почти 140 возгораний сухой травы зафиксировали в Липецкой области за сутки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Липецкой области за минувшие сутки произошло 138 возгораний сухой травы. Общая площадь пожаров составила 127 га.

Огонь был зафиксирован практически во всех районах региона. В Липецке отмечено 11 возгораний, в Ельце — четыре. Наиболее сложная пожарная обстановка была отмечена в Данковском районе, где пламя из 11 очагов распространилось на площадь в 10 га, пишет GOROD48.

Пожароопасный сезон официально стартовал в Липецкой области с 27 марта. Для своевременного выявления возгораний организованы дежурства лесопожарных бригад. Наблюдение в том числе проводится с пожарных вышек.

Ранее «Известия» писали о том, что в России начался сезон природных пожаров — с неблагоприятными прогнозами выступил Росгидромет. До этого о том, что уровень пожарной опасности может быть превышен многократно, сообщили в Рослесхозе. Ситуация усугубляется прошедшей теплой и бесснежной зимой: недостаток влаги может привести в том числе к увеличению торфяных пожаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Хабаровском крае готовятся к сильным лесным пожарам
Природный пожар площадью 7 тыс. кв. м произошел в Красноярском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020