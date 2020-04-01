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«АвтоВАЗ» повысил цены на все свои автомобили

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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 апреля повысил цены на автомобили Lada. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

Так, в среднем автомобили отечественной марки подорожали на 5–9 тыс. рублей.

В частности, базовая версия седана Lada Granta подорожала с 455 900 рублей до 460 900 рублей (на 5 тыс. рублей). Модель Lada Vesta увеличилась в цене с 629 900 до 636 900 рублей (на 7 тыс. рублей).

Стоимость трехдверного внедорожника Lada поднялась с 553 900 рублей до 559 900 рублей (на 6 тыс. рублей).

Самое большое повышение цены зафиксировано у моделей Vesta SW, Vesta SW Cross и XRAY Cross (на 9 тыс. рублей). Причина повышения цен на Lada пока не называлась.

20 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» готовит к сборке внедорожник Chevrolet Niva, который будет производиться под брендом Lada.

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