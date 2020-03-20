На «АвтоВАЗе» протестировали сборку Chevrolet Niva

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» готовит к сборке внедорожник Chevrolet Niva, который будет производиться под брендом Lada. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает «Лада. Онлайн».

Отмечается, что на главном конвейере предприятия был замечен кузов Niva. При этом он просто перемещался по линии. Этот процесс может связан с настройкой оборудования для сборки модели.

Производство внедорожника Niva на «АвтоВАЗе» стартует в этом году. Автомобиль получит оригинальные решетку радиатора и фонари. Кроме того, не исключено, что на модель установят иной внешний пластиковый обвес.

5 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct.