В Сети появилась информация о новом внедорожнике Chevrolet Niva

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» готовит к выпуску обновленный внедорожник Chevrolet Niva, который будет производиться под брендом Lada. Об этом 13 марта сообщает «Лада Онлайн».

Отмечается, что у автомобиля появятся полностью новые передняя и задняя части в стилистике последних моделей «АвтоВАЗа». В частности, машина получит оригинальные решетку радиатора и фонари. Кроме того, не исключено, что на модель установят иной внешний пластиковый обвес.

Производство обновленного внедорожника Niva стартует в этом году. О стоимости модели не сообщается.

9 декабря стало известно, что «АвтоВАЗ» приобрел 50% акций тольятинского совместного предприятия (СП) GM-AVTOVAZ у американской корпорации General Motors. Таким образом, СП станет на 100% аффилированной компанией группы «АвтоВАЗ».