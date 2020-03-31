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Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%

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Фото: TASS/imago images/Levine-Roberts
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Эксперты международного рейтингового агентства Moody’s спрогнозировали снижение продаж легковых автомобилей на мировом рынке в текущем году на 14% вместо ранее озвученных 2,5%.

Как сообщает 31 марта аналитическое агентство «Автостат», наиболее существенно спрос на автомобили упадет в Западной Европе — на 21%.

Кроме того, по данным агентства, продажи легковых автомобилей в США в 2020 году упадут не менее чем на 15%, в Японии сократятся на 8%, а в Китае реализация машин уменьшится на 10%.

12 марта сообщалось, что самым популярным новым кроссовером на мировом рынке по итогам 2019 года стала модель Toyota RAV4.

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