В США оценили советские ракетные танки

Ракетный танк — странная идея Советского Союза, пишет военный обозреватель Кайл Мизоками в статье для американского журнала Popular Mechanics.

Эксперт обратил внимание на видео, появившиеся в Сети, на которых демонстрируются испытания советского танка Т-55 с дополнительным двигателем от зенитной ракеты «Стрела», а также боевой машины пехоты БМП-1 и плавающего танка ПТ-76, с турбореактивными двигателями от самолета Як-40.

По словам Мизоками, ракетные двигатели должны были позволить боевым машинам пересекать любую сложную местность и не застревать в грязи. Кроме того, скорость таких танков возрастала в разы.

«Несмотря на определенную смелость, система была опасной и, вероятно, слишком дорогой, чтобы ее можно было ввести в эксплуатацию», — пишет он.

Мизоками указал, что ракетные двигатели могли быть опасны для экипажа, так как любое попадание противника привело бы к их детонации.

Кроме того, у боевых машин возникали трудности в управлении и регулировки скорости.

Проблемой становилось и пересечение водоемов.

В декабре прошлого года американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советского орудия и перечислило самые странные разработки. Журналисты сравнили некоторые с оружием из фильмов про пришельцев.