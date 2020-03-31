Фонд готовых продуктовых наборов появится в Башкирии

В Башкирии началась подготовка к открытию фонда продуктовых наборов для нуждающихся жителей. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Файзрахманов, сейчас специалисты формируют перечень товаров и площадок для хранения еды.

«У нас всё есть: и масло, и молоко, и крупы, и хлеб. Поэтому я прошу вас быть готовыми, чтобы мы наиболее нуждающимся нашим людям могли предоставить готовые продуктовые наборы. Мы готовимся к этому, полагаю, придет время и мы этим будем заниматься», — заявил глава региона Радий Хабиров. В перспективе этот фонд может стать реальной поддержкой для 150 тыс. человек, передает «МедиаКорСеть».

Ранее в Тюмени правительство приняло решение, что школы будут выдавать учащимся, имеющим право на бесплатное питание и находящимся на карантине, продуктовые наборы. Едой обеспечат в первую очередь детей с ограниченными возможностями здоровья и ребятишек из малообеспеченных семей.