Высаженные в рамках акции «Сад памяти» пихты украли в Симферополе

Пихты, высаженные в Симферополе 18 марта в ходе всероссийской акции «Сад памяти», похищены из сквера у мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан «Скорбящая» по улице Маршала Жукова. Об этом сообщила заместитель директора по зеленому хозяйству муниципального бюджетного учреждения «Город» Юлия Елисеева.

«Неизвестные украли пять пихт. Надеемся, что несознательные граждане, совершившие кражу растений, понесут ответственность», — приводит слова Елисеевой пресс-служба горадминистрации. Как отмечает «Крыминформ», всего в Симферополе в рамках «Сада памяти» было высажено более 200 деревьев.

Ранее в городе Череповце Вологодской области возбудили уголовное дело в отношении трех хулиганов, которые разгромили ледяные фигуры. Работы были посвящены 75-летию Великой Победы. Акт вандализма был совершен на площади Молодежи в ночь на 16 февраля.