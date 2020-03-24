Очередной акт вандализма зафиксирован во Владивостоке

Во Владивостоке вандалы разбили декоративные фонари и оторвали подсветку с парапета Университетской набережной на Русском острове. Шесть плафонов с проводами оказались разбросаны поблизости. Электрики собрали их и вернули на место. Виновников разрушений пока не нашли. Информация появилась в Instagram, где комментаторы предлагают установить камеры наблюдения.

Как отмечает РИА «Восток-Медиа», 23 марта набегу вандалов подверглась Спортивная набережная Владивостока: неизвестные оторвали от тротуара металлические плитки с отпечатками тигриных следов. Плитки были частью памятного комплекса «Тигриная тропа».

В начале марта сообщалось, что в Симферополе случаи вандализма фиксируются ежедневно на том участке набережной реки Салгир, который был недавно отремонтирован. Неизвестные сбивают фонари освещения, выкорчевывают столбы. Сотрудники полиции не успевают отслеживать эту ситуацию, не хватает патрулей на этой территории.