Новые растения в парках Симферополя защитят от вандалов

В Симферополе в парке имени Гагарина высадили новые саженцы на месте украденных недавно кустов можжевельника. В дирекции парка придумали новые способы защиты этих растений от вандалов.

Как рассказал ИА «Крым-информ» директор городских парков Алексей Кочедыков, украденные кустарники не были на балансе дирекции симферопольских парков. Руководство решило закупить растения на собственные деньги. Рядом с местом парка появилась камера.

Дополнительная система защиты есть для каждого кустарника. Однако Кочедыков не стал раскрывать подробности, сказав лишь, что их узнает тот, что рискнет выкопать можжевельники.

Кусты можжевельника украли из парка 5 марта. Их высадили во время городской акции 29 февраля, приуроченной к Дню Великой Победы.