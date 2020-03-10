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Возведение крупнейшего в Крыму сельхозрынка началось под Симферополем

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Под Симферополем началось строительство сельскохозяйственного рынка. Комплекс из складов, цехов по переработке, овоще- и фруктохранилища и сельхозрынка возведут в Добровском сельском поселении. Стоимость проекта «Крымский рынок» оценивается в 600 млн рублей. Его создадут на средства кооператива.

Как пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера Крыма, министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, СПК «Доброе» выиграл грант на сумму в 70 млн рублей на строительство рынка в конце 2018 года. Государство предоставило поддержку в размере 10% от стоимости возведения.

В проекте могут принять участие не только предприниматели села Доброго, но и представители Симферопольского района и других регионов республики. Владельцы личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств имеют право сотрудничать с кооперативом и стать его членом.

Площадь «Крымского рынка» составит порядка 30 тыс. кв. м. По условиям гранта, средства господдержки должны быть освоены до конца 2020 года.

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