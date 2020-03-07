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Перевозчик разработает новые маршруты пригородных поездов по Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Южная пассажирская пригородная компания (ЮППК), оператор пригородных поездов по Крыму и Краснодарскому краю, прорабатывает возможность новых маршрутов. Об этом рассказал гендиректор предприятия Алексей Ильиных.

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Первым коротким маршрутом через Крымский мост станет рельсовый автобус между Керчью и Анапой, который начал курсировать в субботу, 7 марта.

В ближайшее время компания рассмотрит варианты других маршрутов, чтобы перевозками могли пользоваться житель Феодосии и Симферополя. Рассматривается в том числе возможность перевозки пассажиров в современных поездах из других городов Крыма для стыковки с поездом Керчь — Анапа, передает ТАСС.

В 2020 году ЮППК планирует приобрести десять электрических и дизельных составов, рассказал руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец. Он сообщил, что на первый рельсовый автобус из Керчи в Анапу продано порядка 90% билетов (всего в нем 222 места), и пригородное сообщение в дальнейшем будет развиваться.

Стоимость проезда от Керчи до Тамани (Краснодарский край) составит 69 рублей, из Керчи до станции Юровский — 335,40 рубля, из Анапы до станции Юровский — в 103,60 рубля, от Анапы до Тамани — 370 рублей.

Расстояние от Керчи до Анапы такой рельсовый автобус преодолевает за два часа с учетом остановок, его скоростная способность — до 100 км/ч.

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