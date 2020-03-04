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Вандалы каждый день повреждают новую набережную в Симферополе

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В Симферополе случаи вандализма фиксируются ежедневно на том участке набережной реки Салгир, который был недавно отремонтирован. Об этом рассказала глава администрации города Елена Проценко.

«Сотрудники полиции не успевают отслеживать эту ситуацию, не хватает патрулей на этой территории. Сбивают фонари освещения, выкорчевывают столбы. Это вопиющая ситуация», — отметила Проценко.

Ранее на набережной установили около 20 урн. Всего там будет более 120 урн и столько же новых скамеек, передает Крыминформ.

Ранее в городе Череповце Вологодской области возбудили уголовное дело в отношении трех хулиганов, которые разгромили ледяные фигуры. Работы были посвящены 75-летию Великой Победы. Акт вандализма был совершен на площади Молодежи в ночь на 16 февраля.

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