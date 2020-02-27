Дело возбудили после разрушения ледяных фигур в Череповце

В городе Череповце Вологодской области возбудили уголовное дело в отношении трех хулиганов, которые разгромили ледяные фигуры. Акт вандализма был совершен в ночь на 16 февраля.

На площади Молодежи были уничтожены все ледяные скульптуры, которые создавались мастерами фестиваля. Работы были посвящены 75-летию Великой Победы.

Полиции удалось установить тех, кто причастен к совершению преступления. Следователям помогли камеры видеонаблюдения и свидетельства местных жителей. Оказалось, что акт вандализма совершили четверо молодых людей 18–19 лет. Один из них наблюдал за происходящим.

Максимальное наказание по статье «Вандализм» — три года лишения свободы. Предварительный ущерб от действий вандалов — 750 тыс. рублей, сообщает ИА FlashNord.